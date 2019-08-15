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İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.08.2019 13:58
İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

PASAPORT KARARI GEREĞİNCE KARAR VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.


Cumhurbaşkanı, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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