İstanbul Havalimanı "Engelli Dostu"

Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, engelli yolcular için özel olarak tasarlandı. Havalimanında engelli yolcular için ayrı otoparklar, asansörler, hissedilebilir şeritli yollar, özel giriş kapıları tasarlandı.İstanbul Havalimanı, engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve her türlü hizmetten faydalanabilmesi için özel olarak düzenlendi. Havalimanı otoparkının toplam araç park kapasitesinin yüzde 5'i engelli yolcular için ayrıldı. Havalimanının toplam 40 bin araçlık otopark alanı göz önüne alındığında bu rakam, iki bin engelli park yeri anlamına geliyor. Ayrıca tüm engelli aracı park alanları, otoparktaki asansör noktalarına paralel olacak biçimde planlandı. Böylece aracını park eden engelli, kolaylıkla asansöre ulaşarak havalimanına girebilecek. Belirlenen park alanlarına engelli işareti ve diğer araçların da bu alana park etmemeleri için uyarı levhaları konuldu.-Görme engelliler için yolcu hissedilebilir yüzeylerHavalimanına giden engelli yolcular, terminale 2 yoldan giriş yapacak. Engelliler, kendileri için özel tasarlanan yollardan havalimanına giriş yapacak. Servis katında araçtan iniş noktasından başlayarak giden yolcu katına çıkan asansör önlerine kadar, hissedilebilir yüzey şeritler bulunuyor. Giden yolcu katında otopark ve terminali birbirine bağlayan köprülerin otopark sınır noktasından başlayarak 2 köprü boyunca uzanan ve danışma ofislerinde son bulan 2 şerit hissedilebilir yüzey konuldu. Gelen yolcu katı da engelliler için özel hazırlandı. Gelen engelli yolcular, terminalin giden yolcu katında bulunan 2. kapıdan çıkış yapacaklar. Dış hatlar gelen yolcu, karşılayıcı-uğurlayıcı alanına açılan çıkış kapısından başlayarak 1 şerit hissedilebilir yüzey, iç hat gelen yolcu karşılayıcı-uğurlayıcı alanına açılan çıkış kapısından başlayarak 1 şerit hissedilebilir yüzey 2. çıkış kapısına kadar uzanıyor.Engellilerin toplu ulaşım araçlarına ve taksilere ulaşmaları için taksi yoluna kadar hissedilebilir yüzey konuldu.Terminal, iç mekanlardaki hissedilebilir yüzeyler siyah renge, dış mekanlarda ise paslanmaz çelik rengine boyandı.-Engelliler için ayrı kontuar, güvenlik ve pasaport kontrol noktasıHavalimanında engelliler için check-in kontuar, güvenlik ve pasaport geçişleri için ayrı bankolar oluşturuldu.-Yönlendirme levhaları engelliler için özel tasarlandıHavalimanındaki yönlendirme levhaları engelli yolcular için özel olarak tasarlandı. Görme engelliler için Braille alfabesi yerleştirilen yönlendirme tabelalarına, zihinsel özürlülere yönelik anlaşılabilir sembol/piktogramlar konuldu.-Engelliler için özel hizmet isteme noktalarıHavalimanındaki otoparktan terminale bağlantı sağlayan köprülerde totem ve yönlendirmeler ile hizmet isteme butonlarının olduğu nokta ve asistan çağrı telefonları yerleştirildi. Otoparktan terminale giden yolcu katına bağlantı sağlayan 1, 3, 5, 7 numaralı köprülerde birer adet engelli asistan telefonu ve çağrı butonu konuldu. Gelen yolcu katında da karşılayıcı-uğurlayıcı salonunda birbirine eşit mesafelerde 4 adet engelli asistan telefonu yerleştirildi. Engelli yolcular, bu noktalardan yer hizmetleri kuruluşlarını arayarak hizmet talebinde bulunabilecek.Giden yolcu için yer hizmetleri personelleri, bu noktalardan engelli yolculara refakat edip uçağa biniş kapılarına kadar götürecek. Gelen yolcu için ise yer hizmetleri personeli uçaktan inişten otopark, taksi yolu ve servis yolundaki ulaşım araçlarına kadar engelli yolculara refakat edecek.-Asansör ve yürüyen merdivenler engelliler için uyarlandıTerminaldeki tüm asansörler normal yolcu ve engelli yolcu standartlarına uygun hazırlandı. Türkçe ve İngilizce sesli uyarı sistemi, Braille alfabesi bulunan asansör önlerinde en az 170-170 santimetrelik manevra alanı bulunuyor. Yürüyen merdivenlerin, merdivenin başında ve sonunda kırmızı ve yeşil ışıklar ile hareket yönü ve hareket başlangıç yönü belirtildi. Ayrıca her basamak kenarı merdiven çevresi ile zıt renkler ve tonlarla belirginleştirildi.Yürüyen bantların eğimi yüzde 12'den daha az olarak ayarlandı ve hız ayarı uygulaması kullanılarak saniyede yarım metreden daha fazla hızlanması engellenebiliyor. Terminal binasına bağlı 77 adet yolcu köprülerinin her birinde engelli yolcuların kullanımına sunulan asansörler bulunuyor.-Engelli yolcu ve personele ayrı tuvaletİstanbul Havalimanı'nda 131 adet engelli yolcu, 63 adet engelli personel tuvaleti buluyor. Yardım çağrı ve acil durum butonu bulunan engelli tuvaletlerinde görme engeliler için Braille alfabeli tabelalar da yerleştirildi.Abdesthanelerde de engelli kullanımına uygun alanlar ayrıldı.-Engelliler için özel dinlenme alanıİstanbul Havalimanı'nda engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için özel dinlenme noktaları oluşturuldu ve bekleme koltukları konuldu. Tüm oturma gruplarının yüzde 5'i kadar olana bu alanlar, engelli işareti ile belirtildi. Giden yolcu katında 2 ayrı bölgesinde engelli yolcu bekleme alanı oluşturuldu.