İstanbul Havalimanı İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul
Havalimanı 7 Nisan
'da tam kapasiteye geçiş yapacak. Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye geçeceği 7 Nisan'a hazırlanıyor.
Şu anda Türk Hava Yolları
'nın toplamda 23 iç ve dış hat tarifeli seferlerine ev sahipliği yapan havalimanına tam taşınma gerçekleştiğinde 300'den fazla destinasyona uçuş yapılacak. İlk fazının açılışı 29 Ekim
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı tam kapasiteye 7 Nisan 2019'da geçecek. Havalimanında yeni bir proje de hayata geçirildi. Yolcuların tüm sorularına cevap vermek ve çözüm bulmak için 'bana sor' projesi başlatıldı. Tam kapasiteye geçilmesiyle birlikte, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça gibi birçok yabancı dili konuşabilen yaklaşık 250 kişi görev yapacak. Özel tasarlanmış kıyafetler giyen bu görevliler, havalimanının birçok bölgesinde bulunarak yolcuların sorularını cevaplayacak, gerekli yönlendirmeleri yapacak.
(İHA)
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Kaynak: İHA