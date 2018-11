İstanbul Havalimanı İçin Promosyonlu Bilet Satışı Sürecek

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan uçaklar için promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar süreceğini belirterek, "Ocak 2019'da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak." dedi.Ekşi, AA muhabirine, İstanbul Havalimanı'ndan bugüne kadar 10 bin civarında yolcunun taşındığını, 44 bin civarında biletlenmiş yani seferi bekleyen yolcu bulunduğunu söyledi.Promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Ekşi, "Uçak kapasitelerimizin yüzde 50'si promosyonlu satılacak. İç hatlarda promosyonlu bilet fiyatı 59 lira. Diğer biletlerin fiyatları ise 69 lira, 79 lira diye gidiyor." ifadesini kullandı.Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yaptıkları incelemelerde, yolcuların memnuniyetlerini dile getirdiklerine işaret ederek, uçakların "full" çalıştığını bildirdi.İnsanların düşük fiyatlı biletleri almak ve İstanbul Havalimanı'nı görmek için talepte bulunduklarına dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:"Biz bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nı çok sevdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ulaşımı rahatlattı, işletmeci firma otoparkı ücretsiz hale getirdi. Yolcularımız iki ay içinde İstanbul Havalimanı'nı test etme imkanı bulacak. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Bütün yolcularımızla havalimanını deneyimliyoruz. Varsa bir eksiklik firmaya bildiriyoruz ve onlar da bu eksiklikleri anında gideriyorlar."THY'nin belli rotalarda pazarın durumuna göre promosyon fiyatlı bilet satışı gerçekleştirdiğini anımsatan Ekşi, Ocak 2019'da da çeşitli promosyonlar sunacaklarını dile getirdi.Ekşi, talebin yoğun olduğunu söyleyerek, hava yolunu kullanmak isteyen vatandaşlara bir an önce biletlerini almaları tavsiyesinde bulundu.Hava yolunda 355 günlük biletlerin satışa sunulduğunu belirten Ekşi, "Her zaman 355 gün öne doğru bilet satarsınız. Gelecek yılın sonuna da bilet alabilirsiniz. Zaten hava yolu seyahatlerinizde biletinizi ne kadar erken alırsanız, o kadar uygun fiyatlarla bilet alma imkanınız olur." diye konuştu."Büyük göçün son aşaması 14 saat sürecek"İstanbul Havalimanı'nın açılış tarihi olan 29 Ekim öncesinde taşınmanın bir kısmının gerçekleştiğini hatırlatan Ekşi, aralık ayının son haftasında Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonları aksatmayacak şekilde peyder pey taşınmanın yapılacağını bildirdi.Ekşi, taşınma dolayısıyla tırlarla 800 sefer yapılacağını, 31 Aralık'ta da kalan teçhizatın 14 saatte taşınacağını söyledi.Kargo seferlerinin bir kısmının Atatürk Havalimanı'ndan yapılmaya devam edileceğini, bir kısmının da İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini aktaran Ekşi, "31 Aralık'tan sonra Atatürk Havalimanı'nda yolculu seferimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.Ekşi, yıl sonuna kadar tüm personelin dönüşümlü olarak İstanbul Havalimanı'nda hizmet vereceğine dikkati çekerek, böylece personelin uçuşların az olması dolayısıyla yeni havalimanını rahat rahat tanıyacağını anlattı.Bu sayede taşınmanın ardından yolculara yeni havalimanında herhangi bir aksaklık yaşatılmayacağını vurgulayan Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti."Enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bu mücadeleye destek olmak için yüzde 10 indirim kararı aldıklarını hatırlatan Ekşi, şöyle konuştu:"Bunun elbet bize bir maliyeti var ama biz mücadeleye destek olmak istedik. Bunu gönüllü olarak büyük bir memnuniyetle yerine getiriyoruz. Yolcularımız web sitemize girdiklerinde 'Enflasyonla Mücadele' butonuna tıklayarak, yüzde 10 indirimden yararlanabiliyorlar. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti fiyatlarında geçerli olan bu indirim, sene sonuna kadar devam edecek."İstanbul Havalimanı'nda engellilere ücretsiz hizmetEngelli, yaşlı ve yürüme zorluğu çeken yolculara sunulan servis kalitesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiğine dikkati çeken Ekşi, "THY onun da üstünde bir servis veriyor. Kabin memurlarımız ve yer personelimiz, bu yolcularımızla ilgilenmek için özel eğitim aldılar. Biz, söz konusu bu hizmetleri, İstanbul Havalimanı'nda da ücretsiz olarak vereceğiz." dedi.Aynı zamanda engellilere özel indirim yaptıklarına işaret eden Ekşi, engelli yolcuların söz konusu indirimli biletleri artık web ve mobil uygulamalardan da alabildiklerini söyledi.Ekşi, sosyal sorumluluk çerçevesinde engellilere hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını vurgulayarak, İstanbul Havalimanı'nda daha iyi şartlarda bu hizmetleri uygulamaya hazır olduklarını dile getirdi."Yeni yılda hedefimiz daha kaliteli ve konforlu hizmet"Gelecek yılki en büyük hedeflerinin İstanbul Havalimanı'na taşınarak, Atatürk Havalimanı'nda maruz kaldıkları gecikme ve sıkıntıları geride bırakmak olduğunu ifade eden Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda çok daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vereceklerini bildirdi.Ekşi, yeni havalimanında THY'nin yeni yüzüyle hizmet vereceğini vurgulayarak, "Yolcu tarafında uçaklarımızda internet hizmeti vermek için açtığımız ihaleyi tamamlayıp, süreci başlatmak istiyoruz. Yolcularımızın dijital uygulamaları daha rahat kullanabilecekleri bazı iyileştirmeler yapacağız. Mobil uygulamamızı geliştirdik. Artık web sitemizde gerçekleştirilen hemen her işlem mobil uygulamamız üzerinden de yapılabiliyor. Yolcumuzu daha memnun edebileceğimiz, yeni evimizde daha iyi hizmet verebileceğimiz bir 2019 yılı hedefliyoruz." diye konuştu."Türkiye oyun değiştirici hale geldi"Ekşi, geçen hafta Mısır'da katıldığı bir toplantıda, birçok ülkenin sivil havacılık temsilcisinin İstanbul Havalimanı açılışı nedeniyle Türkiye'yi tebrik ettiğini belirterek, "Yabancı temsilciler, 'Birçok kişinin yapamadığını Türkiye yaptı. Türkiye, oyun değiştirici hale geldi' dediler. Bunları yabancılardan duyunca insanın göğsü kabarıyor ve bu ülkenin bir evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Havalimanı'nın sivil havacılık için önemini vurgulayan Ekşi, şunları kaydetti:"THY milletin gururu, İstanbul Havalimanı Türk sivil havacılığına bir armağan. İstanbul Havalimanı'nın, birkaç sene sonra Türkiye'yi nasıl değiştirdiğini, Türk sivil havacılığına nasıl katkı sağladığını ve Türkiye'nin havacılıkta nasıl oyun değiştirici hale geldiğini herkes görecek. Yolcusu, kargosu, aktarma merkeziyle insanlar artık her yerde 'İstanbul' diye bahsedecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'İstanbul bir markadır.' Büyük göçün tamamlanmasıyla yeni evimize kavuşacağız. Yeni havalimanında yolcularımız çok daha konforlu bir havalimanında hizmet alacaklar."