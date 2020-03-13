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İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma

Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı'nda tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak.

13.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:58
İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma
Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı'nda tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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