İstanbul Havalimanı İstihdama Katkısını İlk Günden Gösterdi

29 Ekim'de ilk etabı açılan İstanbul'un yeni, dünyanın ise en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nın istihdama pozitif katkı sağlayacağı aşikar. Rakamlarda bu bilgiyi destekler nitelikte. Araştırmalara göre; İstanbul Havalimanı 2023 yılında dolaylı olarak 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak.En çok elaman ihtiyacı olan alanlar ise; Özel Güvenlik Görevlisi, Temizlik Elemanı, Şoför.

İlk etabı 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, bugün itibariyle yaklaşık 36 bin kişiye istihdam sağlıyor. Tüm fazları devreye girdiği 2023 yılında 225 bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağı ön görülen havalimanı için en çok güvenlik görevlisi personeli aranıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İSTİHDAM DOPİNGİ!

Eleman.net verilerine göre; İstanbul Havalimanı ve çevresinde aylık ortalama 200 adet yeni iş ilanı yayımlanıyor ve bu ilanlara yaklaşık 140.000 adet iş başvurusu yapılıyor. Bu ilanların çoğunluğunu ise hizmet sektörü oluşturuyor. Bu alanda en çok Özel Güvenlik Görevlisi, Temizlik Elemanı, Şoför gibi mavi yaka pozisyonlarında eleman ihtiyacının olduğunun altını çizen Eleman.net Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Duyarlar, bunların dışında havalimanı için çok sayıda teknik personele ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ayrıca Tekniker, Teknisyen ve Mühendis pozisyonları için de çok sayıda ilan yayımlandığının altını çizen Duyarlar, havalimanında hizmet verecek diğer firmaların da çok sayıda satış temsilcisi, garson, aşçı, resepsiyonist gibi ihtiyaçları olduğunu belirtti. Duyarlar, "Yayınlanan iş ilanlarında genellikle kadın/erkek ayrımı yok. Şu anda ihtiyaç olan pozisyonlar hem erkeklerin hem de kadınların çalışabilecekleri alanlar olduğu için kadın/erkek oranı neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. Öte yandan Hizmet, Güvenlik, Restoran, Market gibi alanlarda beklenen eğitim seviyesi en az lise mezunu olunması yönünde. Yer hizmetleri alanında ise en az ön lisans mezunu çalışanlar aranıyor. Ayrıca havacılık sektöründe deneyimi olanlar veya üniversitelerin bu alandaki bölümlerinde eğitim almış olanlar tercih sebebi oluyor. Daha üst düzey mühendislik ve yönetici pozisyonları için en az 5 yıllık deneyim ve üniversite mezunu olma koşulu aranılan özelliklerin en başında geliyor" dedi.