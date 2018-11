İstanbul Havalimanı, Lojistik İçin Yeni Açılımlar Sağlayacak"

25 Kasım 2018 Pazar 11:17



ÖMER FARUK CEBECİ - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, 29 Ekim 'de açılan İstanbul Havalimanı'nın lojistik sektörü için yeni açılımlar sağlayacağını söyledi.Eldener, Sakarya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi 'nin iş birliğinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik ve dış ticaretin, dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılan belki de en küreselleşmiş meslek olduğunu belirtti.Bir malın üretimden tüketime kadar olan tedarik zincirini, lojistik sektörü olarak yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Eldener, dernek olarak 500 üye iş yeri ve yaklaşık 70 bin çalışan sayısına sahip olduklarını kaydetti."Endüstri 4.0'ı en hızlı şekilde uyarlayacak sektör"Lojistik ve ulaştırma dünyasının teknolojiyi de çok yakından kullandığına işaret eden Eldener, "Endüstri 4.0'ı belki de iş yapış şekillerine en hızlı şekilde uyarlayacak sektörlerin başında geliyor. Türkiye 'de çok ciddi bir ihracat hamlesi var. Biz ihracatla kendimize çıkış yolu arıyoruz ve bulduğumuzu da düşünüyorum. Bu noktada da lojistik sektörü hizmet ihracatçılığının en önemli bileşenlerinden birisidir. Toplam hizmet ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştiren bir sektör. Bu nedenle hem ihracatta hem malların zamanında hasarsız bir şekilde yerine ulaştırılmasında son derece anahtar görevini gören bir sektörün temsilciyiz." diye konuştu.Modern dünyada yeni İpek YoluTürkiye'nin coğrafi olarak çok erken çağlardan beri kilit bir konumda olduğunu hatırlatan Eldener, ülkenin doğu ve batı arasında her zaman geçiş noktası konumunda bulunduğunu anımsattı.Modern dünyada yeni İpek Yolu, tek kuşak tek yol projelerinin devreye girmeye başladığını aktaran Eldener, "İstanbul'un iki yakasını bir araya demir yoluyla getiriyoruz, yeni havalimanı... Bunlar bize bambaşka açılımlar getirecek. Türkiye'de çok ciddi liman yatırımı yapıldı, deniz taşımacılığı arttı. Avrupa ve Türkiye'yi Ro-Ro ile birbirine bağladık. Bu nedenle Türkiye'nin, her geçen gün daha da küreselleşen dünya ticaretindeki yeri, lojistikteki yeri önem kazanacak." şeklinde konuştu."Rekabeti, arz fazlalığını getirecek" Atatürk Havalimanı 'ndaki kapasite dolu olduğu için yabancı bayraklı havayolları şirketlerinin Türkiye'ye yeterli slot olmadığı için uçuş yapamadığını söyleyen Eldener, şöyle devam etti:"Atatürk Havalimanı onlara herhangi bir uçuş izni veremiyor çünkü maksimum kapasiteyle çalışıyor. Yeni havalimanı, yeni uçuşların, çok daha fazla frekansların Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Bu anlaşmalar genelde karşılıklı yapılıyor. Türk bayraklı hava yolları da Türk Hava Yolları başta olmak üzere başka ülkelere Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfusa sahip ülkelere daha fazla uçuş yapmasını sağlayacak. Bu beraberinde rekabeti getirecek, arz fazlalığını getirecek ve eminim ki hem bağlantılar da kolaylık sağlayacak hem de ihracatçılar için fiyatları bir miktar düşüreceğini düşünüyorum."Eldener, yüzde 80'i lojistikten oluşan hizmet sektörünün 2023 yılı için 150 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu dile getirerek, bunu yakalamak için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.