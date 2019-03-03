İstanbul Havalimanı'na 18 Bin Metrekarelik Cıp Salonu

İSTANBUL Havalimanı' ndan tam kapasite ile hizmet vermeye hazırlanan Türk Hava Yolları(THY
), iç ve dış hatlarda toplam 18 bin metrekarelik bir alanda kurduğu CIP salonlarıyla yolcularına daha konforlu hizmet verecek.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "Büyük proje İstanbul
Havalimanında biz de büyük düşündük. Atatürk
Havalimanında 8 bin 100m2 olan iç ve dış hat CIP salon büyüklüklerini İstanbul Havalimanında 18 bin 200 m2 yaptık" dedi. - İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA