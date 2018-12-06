İstanbul Havalimanı'na Ahşap Tasarım

Özellikle havalimanının ofis bölümlerinde Yıldız Entegre'nin beyaz renkli ürünleri tercih edildi...

Büyüklüğü, coğrafi konumu, teknik özellikleri ve yolcu kapasitesiyle dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul Havalimanı tasarımıyla da büyük beğeni topluyor. Tüm fazları devreye alındığında yılda 200 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu alanda dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı, bünyesinde barındırdığı Türk motifleriyle de geçmişe ışık tutuyor.

Bir yandan çağdaş ve fonksiyonel tasarımıyla modern mimariye sahip olan, bir yandan da İstanbul'un kültürel mirasından derin izler taşıyan havalimanı Türkiye'nin yerli firmalarının da gövde gösterisine sahne oluyor. Bu firmaların arasında yer alan Yıldız Entegre'nin siyah, bambu, beyaz ve alya renkleri kullanıldığı alanlarda yarattığı uyum ile dikkat çekti. Havalimanındaki ofis tasarımlarında ise ağırlıklı olarak Yıldız Entegre'nin beyaz rengi tercih edildi.

TASARIM HER ZAMAN ÖN PLANDA

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, faaliyet gösterdikleri orman ürünleri alanında tasarıma her zaman çok büyük önem verdiklerinin altını çizerken; "Gerek tasarımıyla gerekse ülkemiz ekonomisine sağladığı büyük katkılarla Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılmış bu dev projede yerli ürünlerimizle yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizin gurur kaynağı olarak gördüğümüz bu önemli projede bizleri tercih ettikleri için tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi değerli projelerde yer almak, ülke ve paydaş değerlerini gözeterek global bir oyuncu olmak misyonumuzu gerçekleştirmemize katkı sağlıyor. Bu topraklarda doğmuş ve büyümüş bir şirket olarak bir dünya markası olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.