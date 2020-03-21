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İstanbul Havalimanı'na gelenler ateşleri ölçülerek içeri alınıyor

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:54
İstanbul Havalimanı'na gelenler ateşleri ölçülerek içeri alınıyor
İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu ve çalışanlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek içeriye alınmaya başlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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