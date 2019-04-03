İstanbul Havalimanı'na Gidecek Yolculara 15 Gün Ulaşım Ücretsiz

İstanbul
Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla HAVAİST, 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyecek. Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan
'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim
'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.
HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 hat düzenleniyor. Yalnız İstanbulkart
ile biniş yapılan seferlere ait hattı, durakları ve fiyatları şöyle: Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1)- 18 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Yenikapı İDO Bakırköy İDO Yenibosna
Kuleli Başakşehir
Metrokent
TÜYAP- Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı hattı (İST-2)- 21 TL İstanbul Havalimanı Kalkış TÜYAP Beylikdüzü-Cumhuriyet Beylikdüzü Marmara
Park Bahçeşehir-Merkez
Kozyatağı metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı hattı(İST-7)- 25 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Kozyatağı-Metro Ümraniye-Tepeüstü Kavacık Köprüsü
Taksim- Abdülhak Hamit
Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı(İST-19)- 18 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Taksim Beşiktaş İETT
Peronlar Zincirlikuyu
Metrobüs 4. Levent Metro
15 Temmuz Demokrasi(Esenler
) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı HATTI(İST-3)- 16 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Esenler Otogarı Otogar Yolu Esenler Alibeyköy Cep Otogarı Hasdal Göktürk
Emniyet Amirliği
(İHA)
03.04.2019 14: 38: 21 TSI
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Kaynak: İHA