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İstanbul Havalimanı'nda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, paketlenmiş çikolataların içine ve çerçevelerin kenarına yerleştirilmiş 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi.

12.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:36İstanbul Havalimanı'nda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi
Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, paketlenmiş çikolataların içine ve çerçevelerin kenarına yerleştirilmiş 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 'nın Sao Paulo kentinden transit olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.M'yi şüphe üzerine takibe aldı.
Uçaktan alınarak, şut altı bölümüne aktarılan şüpheli yolcunun iki valizinde "Asil" isimli narkotik dedektör köpekle kontrol yapıldı. Gümrükteki x-ray cihazlarıyla da yapılan aramalarda valizlerde yoğunluk tespit edildi.
Transit salonda bulunan şüpheli yolcu, gümrük müdürlüğüne getirilerek, valizleri yanında açıldı. Valizlerdeki çok sayıda çikolata paketi ile çerçevelerde detaylı inceleme yapıldı.
İncelemelerde paketlere sarılı çikolataların içine ve çerçevelerin kenarına siyah bantlarla sarılmış kokain bulundu.
Valizlerdeki 570 adet çikolata paketi ile 48 çerçevenin içine saklanmış toplam 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Brezilya, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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