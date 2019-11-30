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İstanbul Havalimanı'nda 7 bin 390 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

30.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:01İstanbul Havalimanı'nda 7 bin 390 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanına gelen yolcular mercek altına alındı. Bakanlığın kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan'ın Almati Havalimanından İstanbul'a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu kişi riskli bulundu.

Şüphelileri taşıyan uçak, bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheliler tespit edilerek fiziki takip altına alındı. Şüpheliler, "gümrüğe tabi eşyam yoktur" beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıkacakları sırada, takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şüphelilerin beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı. Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine bagajlar açılarak arandı. Yapılan aramada şüphelilere ait 9 valiz ve 6 sırt çantası içerisinde toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Yakalanan elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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