İstanbul Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlikle kutlandı.
08.03.2020 14:36
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlikle kutlandı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı.
Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi.
Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içindeki gül ve pastayı görünce mutluluklarını gizleyemedi.
Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polislerde kadınlar için bir sürpriz hazırladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı kadın yolculara ikram etti.
Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmaz" başlıklı bir seminer verdi.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı.
Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi.
Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içindeki gül ve pastayı görünce mutluluklarını gizleyemedi.
Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polislerde kadınlar için bir sürpriz hazırladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı kadın yolculara ikram etti.
Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmaz" başlıklı bir seminer verdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstanbul Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel
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