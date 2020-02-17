İstanbul Havalimanı'nda "Akıllı Taksi Uygulaması"  Bakan Ersoy'un katılımıyla başladı

İSTANBUL Havalimanı'nda 'akıllı taksi uygulaması' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından hayata geçirildi. Bakan Ersoy, "stanbul Havalimanı'nda yolcularımız çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği bir uygulama hizmete giriyor. 7/24 izlenebilen ve denetlenebilecek sistem ile hizmet kalitesi gerçek bir standarda çıkacak." dedi

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Binası'nda düzenlenen Akıllı Taksi Uygulaması tanıtım törenine Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Mülki İdari Amiri İsmail Şen, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, Mobilbil Kent Teknolojileri CEO'su Ahmet Dönmezoğlu ve taksiciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aynı disiplini aynı istekliği diğer taksi odası esnaflarımız da gösterirse istediğimiz sonuçları alacağız. Korsan taşımacılığın önüne geçmek için gerekli kanun düzenlemeleri yapıldı. Ancak biz ne yaparsak yapalım, ne kadar kanuni düzenleme yaparsak yapalım, önce siz kendinize yatırım yapacaksınız sonra mekanınıza yatırım yapacaksınız. Bakıyorum burada mavi taksilerin siyah taksilerin sayısı ne kadar çok. Eğer bu taksilerin sayısını arttırırsanız daha konforlu hizmet sağlarsanız. Kanuni düzenlemeler ile korsan taşımacılık konusunda sonuç alacağız. Aksi takdirde sizden olan beklentileri sağlayamazsanız maalesef merdiven altı uygulamalarla yani gayri resmi uygulamalar ile karşılaşıyorsunuz. Bu korsan uygulamaları ile baş etmenin en güzel yanı kendinizi geliştirmek hatanızı bulup düzeltmek." dedi.

HAVALİMANLARINDAKİ BU UYGULAMALAR DIŞARIYA DA YAYGINLAŞMALI

Ersoy, "Sizleri hep dışarıda tutuyorum. Sizler taksi esnafı açısından güzel örnekler sergiliyorsunuz. Gönüllü şekilde uygulamaları yapıyorsunuz. Yeri geldiği zaman bu uygulamalara uymayan arkadaşları eliyorsunuz. Bu tür uygulamalar burada çok güzel işliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bu uygulama çok güzel işliyor. Bu uygulama inşallah havalimanı dışında da yaygınlaşırsa bu çözümlenmiş olacak" diye konuştu.

YOLCULARA KONFORLU VE KALİTELİ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Havalimanı olarak yolcuların isteklerine önem verdiklerini dile getiren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise, "İki hafta önce ABD'ye gittim bindiğim taksi bizim burada gördüğümüz taksilerin yakınından bile geçmiyor. Bu bile bizim işimizi kaliteli yaptığımızı, dünyaya fark attığımızı gösteriyor. 56 milyondan fazla yolcuya hizmet verdik ve yolcularımızın bizden mutlu ayrılmasına çok önem veriyoruz. Akıllı taksi hizmetini bir milat olarak görüyoruz. Bu miladın İstanbul Havalimanı'ndan doğup tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılmasını istiyoruz. Yurt dışına bu hizmetin götürülmeye çalışıldığını duyuyoruz. İstanbul Havalimanı'nda yolcularımız çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği bir uygulama hizmete giriyor. 7/24 izlenebilen ve denetlenebilecek sistem ile hizmet kalitesi gerçek bir standarda çıkacak." dedi

MESLEKTE BİR DEVRİM OLACAK

Akıllı taksiye verdiği destek için Bakan Ersoy'a teşekkür eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ise şunları söyledi:

"Turizm adı altında korsan taksicilik yapan çalışanlar için mevcut kanunlar yeterli değil. Allah'a çok şükür devletimizin gücü ve kudreti var. 24 saat geçmeden korsanın önüne geçer ama korsanı doğuran nedenleri de biliyoruz. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Akıllı taksi yolcu memnuniyetini arttıracak ve en üst seviye çıkaracak, şikayetleri en aza indirecektir. Yolcumuz güzergah seçebilecek, kaç paraya gideceğini köprü ve otoban ücretleri ekrana yansıyacak. İçerisinde bulunan ekranlarda Türkiye ve İstanbul Havalimanı'nı tanıtan görüntüler olacak. Bu sistem hem yolcumuzu hem turistlerimizi hem de bizleri mutlu edecektir. Meslekte bir devrimi gerçekleştireceğiz."

UYGULAMA HAKKINDA

Akıllı Taksi uygulaması ile yolcular artık İstanbul Havalimanı'na geliş ve gidişlerinde mobil uygulama üzerinden tek tuşla bulundukları noktaya, diledikleri başka bir noktaya taksi çağırabilecek, gelen çağrılar taksilerde kurulu sistem tarafından en yakındaki boş taksiye yönlendirilerek hızla taksiye erişim sağlanacak. Şoförlerin cep telefonuna ihtiyaç duyulmayan sistemde, taksi şoförleri güvenli ve pratik biçimde yolcuların bulunduğu konuma yine tek tuşla navigasyon üzerinden yönlendirilecekler. Bu sayede taksicilerin yolcu arama maksadı ile trafikte geçirdikleri süre azalırken, yolcuların da taksi bekleme süreleri azalacak. İstanbul Havalimanı taksilerinde koltuk arkalarında bulunan tablet ekranlar üzerinden plaka, şoför, çağrı merkezi ve taksimetre bilgileri standart olarak yer alacak. Yolculuk başladığında ise ilgili ekranlardan gerçek zamanlı taksimetre bilgisi, konum, navigasyon, tutar bilgileri anlık olarak koltuk arkası ekranlardan yolculara sunulacak. Sistemde dileyen yolcular gidecekleri noktayı belirterek, alternatif güzergahlar üzerinden ulaşım süresi ve tutarlarını görebilecek, arzu ettikleri rota üzerinden yolculuğun yapılmasını sağlayabilecekler. Ayrıca, koltuk arkası ekranlardan turistlere kendi dillerinde bilgilendirme yapılabilecek ve arzu eden turistler çeviri desteği alabilecekler. İngilizce, Arapça desteği ile sistem ilk etapta çeviri desteğini sağlıyor olacak.

- İstanbul