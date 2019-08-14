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İstanbul Havalimanı'nda bir araç çalışanların üzerine düştü: 1 kişi can verdi

İstanbul Havalimanı'nda TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç, çalışanların üzerine düştü. Korkunç olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

14.08.2019 16:02
İstanbul Havalimanı'nda bir araç çalışanların üzerine düştü: 1 kişi can verdi

İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki olan yer hizmetleri şirketi TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç çalışanların üzerine düştü. Korkunç olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçinin de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen işçinin adının Mümin Özgül, hayatını kaybeden işçinin ise Erkan Sengül olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Sengül'ün 2 ay önce TGS'de işe başladığı bilgisine ulaşıldı.

"SAVCI OLAY YERİNE GEÇ GELDİ" İDDİASI

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre kaza sonrasında savcının olay yerine beklendiği ancak uzun süredir kaza yerine gelmeyen savcı nedeniyle Sengül'ün cansız bedeninin bekletildiği öğrenildi. Savcının 15:00 sularında olay yerine gelmesiyle cenaze uzun bekleyişin ardından kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği sağlık personeli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Öte yandan havalimanı içinde 2 dakikalık mesafedeki ambulansın olay yerine 25 dakika sonra gelmesinin tepkilere neden olduğu kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda bir araç çalışanların üzerine düştü: 1 kişi can verdi

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
GİT GEL ALTI SAAT HAVAALANI: Buraya yolcu olarak gidip gelen iyi bilir nasıl bir işkence olduğunu.
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BAŞKA YER MIİ YOKTU YEŞİLKÖYÜN SUÇU NE: Bu havaalanı Eylül ile nisan aylarında her türlü kazaya açık olacak.Başta kuş göçleri ve hava şartları sorun oluşturur ..
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EGE: Savcı ve ambulansın geç gelip gelmediğini yetkililer araştırıp gereğini yapmalı keyfi olmamalı bazı şeyler
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KEPÇE: TGS katil şirket
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ADINIZI YAZIN: Beylikdüzünden 1, 5 saat sürüyor yol açıksa savcı nasıl gitsin.
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A: thy ve tgs bence çok şaşırmamak lazım.
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BİN ALİ İN ALİ: az adam olduya orda acigi kapatiyor, biliyorsunuz isin fitratinda var
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ALLAH RAHMET EYLESİN.:(: ÜZÜCÜ
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