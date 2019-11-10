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İstanbul Havalimanı'nda Ata'ya saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:57İstanbul Havalimanı'nda Ata'ya saygı duruşu
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Seyahat için havalimanına gelen yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Törene, havalimanının işletmecisi İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı.

Bir dakikalığına hayat durdu

Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun akabinde ise İstiklal Marşı okundu. Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşına eşlik etti. O anlarda ise İstanbul Havalimanında hayat adeta bir dakikalığına durdu. Törenin ardından yolcuların işlemleri kaldığı ise yerden devam etti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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