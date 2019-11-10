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İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:27İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. 09.05'i gösterdiğinde havalimanı personelleri ve yolcular bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar da havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, havalimanının işletmecisi İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşına eşlik etti. İstanbul Havalimanı'nda hayat adeta bir dakikalığına dururken, o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Saatler, Güncel

Kaynak: İHA

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