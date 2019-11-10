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İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendiİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:08
Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendi
İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. 09.05'i gösterdiğinde havalimanı personelleri ve yolcular bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlarda havadan görüntülendi.
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, havalimanının işletmecisi İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular, saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşına eşlik etti. İstanbul Havalimanı'nda hayat adeta bir dakikalığına dururken, o anlar havadan görüntülendi.
İstanbul Havalimanı'nda Atatürk'ü anma töreni havadan görüntülendi

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Saatler, Genel

Kaynak: İHA


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