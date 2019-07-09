İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanan garip olay gören herkesi şaşırttı ve gülümsetti.
Güvenlik kameralarına yansıyan ve THY kontuarında yaşanan hadisede, kadın yolcu, bilet onay işlemini yaptıktan sonra etraftakilerin ve görevlilerin şaşkın bakışları arasında bagaj bandına doğru yürümeye başladı.
SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ
Ardından, yürüyen banttaki bir bavulun önünden geçmesini bekleyen kadın, banda çıkınca sırt üstü yere düştü. Neyse ki görevli personelin bandı anında durdurmasıyla talihsiz yolcu yara almadan kurtuldu.