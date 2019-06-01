İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu artarak sürüyor

İSTANBUL Havalimanı'nda dün başlayan Ramazan Bayramı tatili hareketliliği, bugün de artarak devam ediyor. Tatili İstanbul dışında geçirmeyi planlayanlar, sabah erken saatlerden itibaren geldikleri havalimanında yoğunluğa neden oldu. Türk Hava Yolları THY ) başta olmak üzere diğer havayolları şirketleri de artan yolcu talebi için ek seferler koymuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik noktalarındaki aramaların ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu köprülere yönlendirildi. Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda dün 180 bin 713 yolcu ağırlanırken, bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da 9 günlük bayram tatilinde terminallerde yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı. Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olacağı açıklanırken, çalışanlar da yoğunluğun yaşandığı alanlara zamanında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul