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İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabük'e gönderildi

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcular otobüslerle Karabük'e gönderildi
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen,  günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu 1500 yolcu, otobüslerle Karabük 'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu. Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Karabük, Ürdün, Tunus, Güncel

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