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İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayirliler, karantina için Karabük'e gönderiliyor

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük'e gönderiliyor.

26.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:43
İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayirliler, karantina için Karabük'e gönderiliyor
Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir , Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcu otobüslerle Karabük 'e gönderiliyor.

Korona virüs salgınının yayılmasının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle havalimanında kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sona erdi. Aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yabancı uyruklu yolcular 31 otobüsle Karabük'teki bir yurda gönderildi. Gün içerisinde toplam 70 otobüsün bin 500 yolcuyu Karabük'e götüreceği öğrenildi. Yolcuların Karabük'te bir yurtta karantinaya alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Karabük, Cezayir, Ürdün, 3. Sayfa

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