Haberler » Güncel » İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1) - Haber

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

13.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:16İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

-Gümrük Muhafaza Ekipleri, 'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

- Havalimanı'ndaki operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS -   İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar oldu. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucunun bulunduğu kutular

-Sergilenen uyuşturucu madde

-Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği

-Gümrük ekipleri

-Genel ve detaylar



İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:24 İbb '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor - Haber
13:24 Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı - Haber
13:23 İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor - Haber
13:17 Gömükhan Barajı'nda çalışmalar sürüyor - Haber
13:17 Yeşim Pekmez'den Besni'deki şehit ailelerine ziyaret - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:26:06