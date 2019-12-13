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İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kargo terminalinde düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan, 1 ton 745 kilogram bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde (kratom) ele geçirdi.

13.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:25İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kargo terminalinde düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan, 1 ton 745 kilogram bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde (kratom) ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda Havalimanı Kargo Terminali'nde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

KRATOM... YENİ NESİL UYUŞTURUCU

Söz konusu kargo, muhafaza memurlarınca inceleme altına alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpekler ile kontrol edildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu eşyanın bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan 'kratom' olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu öğrenildi.  Yakalanan uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin yeni nesil uyuşturuculardan olan kratom maddesi olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı, Türkiye'de ise ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildiği kaydedildi.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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