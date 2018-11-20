İstanbul Havalimanı'nda Çekilecek Film ve Dizilerin Çekim Ücretleri Belli Oldu

Yapılan resmi açıklamaya göre kamuya ait kurum ve kuruluşlarca yapılacak çekimler, haber amaçlı veya Devlet Hava Meydanları İşletmesi adına yapılacak çalışmalarda herhangi bir ücret alınmayacak. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin bedeller ise ayrıca tahsil edilecek.

HABER AMAÇLI ÇEKİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Kamu kurum kuruluşları adına özel kuruluşlarca yapılacak çekimlerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafında ya da adına yapılacak çekimlerde, haber amaçlı çekimlerde ise tarife uygulanmayacak. Tarifede belirlenen ücretler, fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden çekim öncesinde peşin olarak tahsil edilecek. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. İstanbul Havalimanı gibi bazı havalimanlarında da ücret tarifeleri birbirinden farklı olarak film ve fotoğraf çekimlerden ücret alınıyor.

İstanbul Havalimanı - Çekim Ücretleri:

• 0-3 Saat Arası Çekim Ücreti: 1294 Euro

• 3-6 Saat Arası Çekim Ücreti: 2586 Euro

• 6-24 Saat Arası Çekim Ücreti: 4641 Euro

• Fotoğraf Çekim Ücreti: 663 Euro

BAGAJ TAŞIYICILARININ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

İstanbul Havalimanı için bagaj taşıma görevlilerinin alacağı ücretleri de açıklandı. Buna göre taşınacak eşya türüne göre el bagajları için adeti 8,50 TL, valiz için adeti 13 TL,kargo bagaj ücreti ise adeti ise 26 TL oldu.