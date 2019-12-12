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İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi

Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain...

12.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:25

Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.

Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi.

ÇİKOLATALARIN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Bunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA

Böylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Cristopher M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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