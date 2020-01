İstanbul Havalimanı'nda 'Corona Virüs' için termal kameralı önlem

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcuları termal kamera ile taramaya başladı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, tüm dünyayı korkuya sevk ederken Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcuları termal kamera taramasından geçirmeye başladı.Çin yolcuları için ayrı körüklerSağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda Çin uçaklarının yolcuları için özel kapılar tahsis etti. Bu kapıların önüne termal kamera yerleştiren Bakanlık, Çin'den gelen her yolcuyu termal kamera ile taramaya başladı. Sabah saatlerinde Çin'in Guangzhou, Pekin ve Şanghay şehrinden gelen yolcular termal kamerada taranarak yurda sokuldu.Çin'den İstanbul'a gelen yolcularda her hangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, İstanbul Havalimanı Baş Tabibi Dr. Aykut Yener Kavak, alınan önlemlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.13 Ocak'tan itibaren tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Kavak, "Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuan kentinde başlayan Koruna virüsü tandemisi var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak'tan itibaren başlattık. İlk önce oradaki risk değerlendirmesini yaptık. Oradaki uçuşları çıkardık. Oradan bize hangi uçuşlarla hasta gelebilir. Daha sonra bu havayollarını tespit ederek, havayollarına ve alanda ki tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınması gereken notları bildirdik. Daha sonrada Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki önlemleri seviye seviye yürürlüğe soktuk. Bugün de gördüğünüz gibi termal kamera taramalarını bundan sonra Çin uçaklarında devam ediyoruz. Bizim termal kameralarımız 38 derecenin üzerinde ki vücut ısısını kameraya yansıtan sistemlerdir. Bunlar sadece o an kameranın önünden geçen kişilerin vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi sağlıyor. Biz bundan sonra ne yapıyoruz. Eğer 38 derecenin üzerinde ise o kişileri guruptan ayırarak ilk önce muayenelerini ve sorgulamalarını yapıyoruz. Eğer bir risk varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra, 112'nin özel donanımlı ambulansları var. Negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelerimize sevklerini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve süreç için hastanede ki süreç başlıyor" dedi. - İSTANBUL