İstanbul Havalimanı'nda dünyada ilk kez uygulanan kütüphane projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İGA iş birliğiyle, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açıldı.Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli Hub'ı (aktarma merkezi) olma özelliğinin yanı sıra, zaman zaman kültür ve sanat projeleriyle de ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, kültür alanında önemli bir ilki gerçekleştirerek "Libra(i)ryport" isimli havalimanı kütüphanesini hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ortaklığıyla hazırlanan Havalimanı Kütüphanesinin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde Bakan Ersoy'a İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal ile İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu da eşlik etti."Dünyada ilk kez uygulanıyor"İç Hatlar Terminali Gidiş katı arındırılmış salon bölümünde gerçekleştirilen açılış töreninde kurdele kesiminin ardından basın mensuplarına projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milyonlarca insan bu havalimanından Türkiye'ye giriş-çıkış yapıyor. Milyonlarca insan da buraya kadar gelip dünyanın farklı bir şehrine yine bu havalimanından içeri girmeden devam ediyor. Bütün bu özellikleri dikkate alarak havalimanının açılmasına bir yıl kala havalimanı yönetim kuruluyla birlikte bu değerin Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirilmesi için birçok proje tasarladık. Bunları da yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Öncelikli hedefimiz İstanbul'a kadar gelip, İstanbul'a girmeden dünyanın başka bir şehrine devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmaktı. Bu bağlamda havalimanı ilk açıldığı andan itibaren özellikle arındırılmış bölgede Türkiye'nin doğal zenginlikleri, güzellikleri ile ilgili tanıtıma başladık. Çok da etkili oluyor. Bunu şimdi iç hatlarda okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza da bir değer katmak için dünyada herhalde ilk kez uygulanıyor. Yeni bir kütüphane konseptiyle devam ediyoruz. Burada okuyup bırakabiliyorsunuz ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Yani uçakta da sıkılmadan okuyacağınız, kitabınızı sonuna kadar okuyabileceğiniz bir fırsat vermiş oluyoruz" diye konuştu.İstanbul Havalimanı'na Anadolu'nun değerlerini yansıtacak yeni müze projesiİstanbul Havalimanı'nda yen bir müzenin de hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Ersoy, "Üçüncü bir hizmetimiz daha devreye girecek. Protokolü geçen hafta tamamlandı, pasaport kontrolünü geçtikten sonra arındırılmış sahada bin metrekarelik bir müzeyi hayata geçiriyoruz. Bunun da yatırım ihalesini bir ay içerisinde gerçekleştireceğiz. 2020 sezonunda da hizmete alacağız. Özellikle Türkiye'ye gelip içeri girmeyen yolcuları orada kazanmayı düşünüyoruz. İçeriğini de her 6 ayda bir değiştireceğiz. Anadolu'nun bütün değerlerinin yansıtıldığı bir kontept olacak" dedi."Havalimanımız ve dünya için bir yenilik"İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise, "Bu havalimanımız için büyük bir yenilik, dünya için de bir yenilik. Çünkü bu kadar organize, binlerce kitabın buradan alınıp başka bir havalimanında bırakılma opsiyonu imkanını verdiğiniz için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Her noktasında bu havalimanının arkasında olduğunuzu hissediyoruz. Türkiye'deki okuma alışkanlığına da olumlu katkı vermesini umuyoruz" diye konuştu.Bakan Ersoy, Antalya uçuşunda okumak için kitap aldıKurdele kesim töreninin ardından kütüphaneyi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, havalimanı kütüphanesine toplam 5 adet kitap hediye etti. Açılış sonrası Antalya'ya giden Bakan Ersoy, uçuş seyahati sırasında okumak için kısa bir süre önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun'un Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk isimli kitabını ödünç olarak aldı. - İSTANBUL