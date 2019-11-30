Haberler » Güncel » İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu - Haber

İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

30.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:10İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı. Bakanlığın kullanımındaki Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan'ın Almati Havalimanından İstanbul'a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu. Şüpheli şahısları taşıyan uçak, Bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli şahıslar tespit edilerek fiziki takip altına alındı. Şahıslar, "gümrüğe tabi eşyam yoktur" beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıkacakları sırada, takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 152 BİN TÜRK LİRASI
Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı. Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine bagajlar açılarak arandı. Yapılan aramada şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantası içerisinde toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 152 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Yakalanan elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokmak isteyen şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde
12:42 Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu
12:40 Mesut Urgancılar: "Beşiktaş'ın 143 davası bulunuyor"
12:39 Sakarya'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
12:37 Varda Sky Team takımından mini roket gösterisi
12:35 Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
30.11.2019 12:43:33