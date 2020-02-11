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İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

11.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:10İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi
Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin amacı İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmek.
Polis memurlarına 4 saatlik eğitim verilecek
İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretildi.
İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.
(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Deniz Engin, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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