İstanbul Havalimanı'nda İlk Aşamada 16 Bin Kişiye İstihdam

Türkiye'nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan; sadece İstanbul ya da ülkemizde değil, bölgemiz ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, ilk fazının tamamlanmasıyla sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye kayda değer bir katkı sunuyor.

İlk aşamada 16 bine yakın kişi istihdam edecek…

Hali hazırda havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaşbin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek. Öte yandan Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nın sunduğu iş ve kariyer imkanları ile bunun ekonomiye etkileri hakkında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü CEO'su Kadri Samsunlu; "İstanbul Havalimanı'nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyor; geniş ekosistemimizle makro düzeyde on binlerce ailenin geçimine katkı sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından istihdam gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nın şu anki istihdamının çok üzerinde bir çalışan sayısına tüm iş ortaklarımızla erişeceğiz. Birinci fazımızda hayata geçirdiğimiz bu ciddi rakamlar, önümüzdeki yıllarda devreye girecek diğer fazları da düşündüğümüzde havalimanın büyük istihdam potansiyelini gözler önüne seriyor. Elbette böylesine geniş bir sistemin insan kaynağı politikalarını da etkin bir planlama ve büyük bir hassasiyetle yönetmek gerekiyor." dedi.

Gençlere sunulan fırsatlarla büyüme hedefleniyor…

Şu an bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul Havalimanı'nın işletme birimlerinde; 155'inin mavi, 930'unun ise beyaz yakalı, yüzde 70'inin erkek ve yüzde 30'unun kadın, şirket yaş ortalamasının ise 32 olduğu belirten Samsunlu, sözlerine şöyle devam etti: "Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Ortalamalara bakarak, önümüzdeki dönemde kadın çalışan sayımızı daha da artırmak gibi bir hedef de koyduk kendimize. Dünya havacılık sektörüne yön verecek genç yetenekleri, dünyanın en büyük havalimanında işe alarak, onların bireysel gelişimlerine yatırım yapmayı ve geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda şimdiden staj ve eğitim programlarımızı başlattık. 2018 yılında 79 öğrencimiz değişik departmanlarımızda staj yaptı ve staj sonunda bu öğrencilerimizden 18'i farklı departmanlarımızda işe girme fırsatı yakaladı. Onlarla birlikte "operasyonel mükemmellik" hedefimize katkıda bulunacak hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz. 2018 yılında aldığımız 'İstihdamın Enleri' ödülü, insan kaynağının etkin yönetimine verdiğimiz önemin, bu yolda doğru işler yaptığımızın bir anlamda göstergesi oldu ve bizi gururlandırdı. Hali hazırda sağladığımız istihdam, ekonomiye kattığımız değer ve gençlerimize yaptığımız yatırımlardan büyük mutluluk duyuyoruz."

2025 yılında 225 bin kişiye istihdam sağlanacak…

İGA, 2016 yılında bağımsız düşünce ve danışmanlık kuruluşları İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM), ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığı İstanbul Havalimanı (İH) Ekonomik Etki Analizi Raporu hazırlatmıştı. Rapor, İstanbul Havalimanının 2025 yılına kadar doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine yapacağı katkıları gözler önüne serdi. İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak yapılan analize göre, havalimanının operasyonel olarak havayolu taşımacılığı talebini karşılar duruma geleceği öngörülen 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 225 bin kişi, ilave hane halkı gelirinin 4,4 milyar dolar olacağı ve Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Bültenler