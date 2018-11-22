İstanbul Havalimanı'nda İş Jetlerinden Yolcu Başına Alınacak Ücret de Belli Oldu

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda iş jeti uçuşlarında yolcu başına alınacak genel havacılık ücret tarifesi de belli oldu. Üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 137,75 euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hara araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 euro, iç hatlar uçuşlarında ise yolcu başına 34,50 euro hava aracı işletmecisinden alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ağustos verilerine göre Türkiye'de 44 hava taksi işletmesinde 202 hava aracı, 76 genel havacılık işletmesinde 362 hava aracı bulunuyor. 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jeti bulunurken iş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için bazı havalimanlarında genel havacılık terminali dahi var. Genel havacılık terminallerinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.

ÜSSÜ YURT DIŞI İSE YOLCU BAŞINA 137,5 EURO ALINACAK

İstanbul Havalimanı için hava aracı işleticisinden alınacak olan genel havacılık terminali hizmet ücret tarifesi de belli oldu. İş jetleri ve helikopter uçuşlarını kapsayan genel havacılık tarifesinde üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 137,75 euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hava araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 Euro, iç hatlar uçuşlarında ise 34,50 euro alınacak.

TARİFE YOLCUSU BULUNAN UÇAKLAR İÇİN GEÇERLİ

Transit uçuşlarda (dış hat-dış hat) ise üsleri yurt dışında bulunan uçak ve hava araçlarının iç ve dış hat uçuşlarında yolcu başına 69 euro, üsleri Türkiye'de bulunan uçak ve hava araçlarından dış hat uçuşlarında yolcu başına 34,50 euro alınacak.Tarifede belirlenen ücretler yolcusu bulunan uçuşlar için geçerli olacak. Ücretler hem gelen hem giden yolcu başına alınacak. Boş seferler ücretlendirilmeyecek. "Yolcu Servis Hizmeti ücreti" ile "Transit/Transfer Yolcu Servis ücreti" "Yolcu Servis Tarifesi" ne göre ayrıca uygulanacak.