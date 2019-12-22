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İstanbul Havalimanı'nda kaçak tütün ürünlerine geçit yok

İstanbul Havalimanı'nda 1 Şubat-20 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrollerde piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

22.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:21 İstanbul Havalimanı'nda kaçak tütün ürünlerine geçit yok
Havalimanı'nda 1 Şubat-20 tarihleri arasında yapılan kontrollerde piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, bakanlık nezdinde kullanılan analiz programlarından yararlanılarak yapılan istihbari çalışmalar, saha devriyeleri, pasaport/profil çalışmalarının yanı sıra shut altında kullanılan sabit ve mobil x-ray tarama cihazlarıyla 1 Şubat ile 20 Aralık tarihleri arasından kontrollerde değeri milyonları bulan tütün ürünü ve elektronik sigara ele geçirildi. Yaptıkları sıkı denetimlerle gümrük muhafaza memurları yurda kaçak ürün getirmeye çalışanlara adeta göz açtırmadı.

5 milyon liralık tütün ürünü tespit edildi

Bahsi geçen yaklaşık 11 aylık dönemde yapılan denetimler sonucu toplam gümrüklenmiş değeri 3 milyon 202 bin 844 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Yine aynı dönemde yapılan kontrollerde piyasa değeri bir milyon 840 bin 395 lira olan 19 bin 953 paket sigara, sigarillo, puro ve 362 bin 665 kilogram tütün, nargile tütünü ve çiğneme tütünü ele geçirildi. Toplamda ise piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan ürün tespit edildi.

Terminaldeki kapalı alanlarda sigara denetimi

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bulunan kapalı alanlardaki sigara denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliğinin çalışmaları neticesinde havalimanında bazı önleyici kontrol ve denetimler yapıldı. Terminal içerisinde biri komiser yardımcısı olmak üzere toplam 6 polis memuru tarafından havalimanının giden katı, E katı ofisleri ve servis katında bugün yapılan rutin kontroller sırasında kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen bir personele idari para cezası uygulandı. Şu ana kadar Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan toplam 40 denetimde ise 33 kişiye cezası uygulandı. Havalimanında bulunan yolcular ve personeller için toplam 21 sigara içme alanı bulunuyor. Sigara içmek isteyenlerin bu alanları kullanması gerekiyor. - İSTANBUL

İstanbul, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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