İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılığı ve uyuşturucuya geçit yok

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, modern teknolojiyle geliştirilen cihazların da yardımıyla İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılığa ve uyuşturucuya geçit vermiyor.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda, yasa dışı ticaret ve uyuşturucu madde taşıyıcılığı ile mücadele kapsamında teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bu kapsamda ocak ayında "CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi" ile "Yutucu Tespit Cihazı"nın dış hatlar geliş terminalinde kurulumuyla çok sayıda kaçakçılık olayı önlendi.Cihaz her yönden üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyorCT Tomografik Bagaj Tarama cihazı, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı. Sistem, 22 Ocak 2019'da Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce faaliyete geçirildi. Gümrük muhafaza memurlarınca kullanılan cihaz, valizlerin ve çantaların içindeki organik ve inorganik maddeleri net şekilde görüntülemeyi sağlıyor. Cihaz, valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor.Cihaz, ayrıca renk tanımlaması özelliğiyle de valiz veya çantanın içindeki maddeleri en ince detayına kadar gösteriyor.7 saniyede tüm vücut taranabiliyorDünyada uyuşturucuyla mücadele devam ederken bu mücadeleye karşı uyuşturucu kaçakçıları da her gün yeni bir yönteme başvuruyor. Bu yöntemlerin başında ise uyuşturucu maddelerin, kuryeler vasıtasıyla başka ülkelere sevki geliyor. Kuryeler bu sevki, uyuşturucu maddeyi yutarak gerçekleştiriyor.Bu nedenle söz konusu kaçakçılık yöntemiyle mücadele etmek için dünya genelinde başta havalimanları olmak üzere çeşitli alanlarda vücut tarama cihazları kullanılıyor.Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından "Yutucu kurye" olduğundan, vücudunda uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen veya haklarında bu yönde ihbar alınan kişiler, ilgili personelin refakatinde sağlık kuruluşlarına götürülerek buralarda vücut taramasından geçiriliyor. Bu durum önemli bir zaman kaybına ve azımsanmayacak bir maliyete yol açıyor, tarama işleminden olumsuz bir sonuç elde edilmesi durumunda özellikle transit yolcular açısından ciddi mağduriyetler ortaya çıkıyor.Türkiye'de ilk kez hem uyuşturucu maddenin tespiti hem de bu tür mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından İstanbul Havalimanı'nda "Yutucu Tespit Cihazı" kullanılmaya başlandı. Cihaz, "yutucu kurye" olarak adlandırılan kişilerin yutarak sakladıkları uyuşturucu maddeleri 7 saniye gibi kısa bir zamanda tespit ediyor.Sigara, elektronik sigara, uyuşturucu ve silahı tespit ediyorGümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü memuru Halil Emre, İstanbul Havalimanı'nda kullanılan bu iki cihaza ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Emre, "Tomografik Bagaj Tarama Sistemi" ve "Yutucu Tespit Cihazı"nın Türkiye'de ilk defa ocak ayından bu yana İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandığını söyledi.Tomografik Bagaj Tarama Sisteminin, diğer x-ray tarama sistemlerinden farklı olarak herhangi bir müdahale yapılmadan 360 derece bagaj ve çantaları tarayabildiğine dikkati çeken Emre, "3 boyutlu görüntü vermektedir. Kaçakçılıkta kullanılan zula tabir ettiğimiz yerlerdeki maddeler, 3 boyutlu taramayla tespit ediliyor. Sistemimiz organik ve inorganik ayrımını yaparak sigara, nargile tütünü, elektronik sigara ve türevleri, alkol ile silah tespitlerinde kullanılmaktadır. Uyuşturucu maddeler ve haplar ile elektronik cihazlar, cep telefonu, saat ve altın tespitini de yapıyor." diye konuştu."Kaçak elektronik sigarayla mücadelede gücümüze güç katmaktadır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatları üzerine Türkiye girişi yasaklı olan elektronik sigara ve türevlerine karşı mücadelelerini arttırdıklarını kaydeden Emre, üç boyutlu tarama sayesinde elektronik sigara ve likitlerinin daha kolay tespit edildiğini vurguladı. Emre, "Kaçak elektronik sigarayla mücadelede gücümüze güç katmaktadır. Kurulduğundan bugüne kadar sistemimizle çok sayıda elektronik sigara ve türevi yakalandı. Ülkemize girişi yasak olduğu için direk el konuluyor." dedi.Emre, hakkında ihbar bulunan, takip edilen veya risk analizine takılan yolcuların valiz ve çantalarının bu sistemlerle tarandığını belirterek, yurda kaçak sokulduğu tespit edilen ürünler hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldığını dile getirdi."Yutucu Tespit Cihazı" hakkında da bilgi veren Emre, şunları ifade etti:"Bu cihazımızın, bakanlığımız tarafından kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması amacı esas alınarak alımının yapılıp İstanbul Havalimanı'nda kurulumu gerçekleştirilmiştir. Yutucu kurye olduğu şüphesi taşıyanlar, ihbar dahilinde olanlar ve hakkında kuvvetli şüphe bulunanlar taranmakta, vücutlarında sakladıkları uyuşturucu ve türevleri tespit edilebilmektedir."