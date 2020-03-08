İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı
İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Uzaktan kumandalı kutu ile kadın yolculara çiçek ve kek dağıtıldı.
08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:03
İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı
İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Uzaktan kumandalı kutu ile kadın yolculara çiçek ve kek dağıtıldı. Kadınlar, kendilerine yaklaşan kutuyu görünce ilk önce panikledi. Daha sonrada kapağının açılması ile içinden çıkan gül ve pastayı görünce şoke oldu. Yaşanan o renkli anlarda kameraya yansıdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalandı. 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşıladı. Kutunun kapağının açılması ile birlikte içinden gül ve pasta çıkınca mutluluklarını gizleyemediler.Polislerden kadın yolculara pastaÖte yandan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü kadın polislerle birlikte pasta keserek, kadınlar gününü kutladı. Yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı kadın yolculara ikram etti. Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmaz" başlıklı bir seminer verdi.
İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Uzaktan kumandalı kutu ile kadın yolculara çiçek ve kek dağıtıldı. Kadınlar, kendilerine yaklaşan kutuyu görünce ilk önce panikledi. Daha sonrada kapağının açılması ile içinden çıkan gül ve pastayı görünce şoke oldu. Yaşanan o renkli anlarda kameraya yansıdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalandı. 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşıladı. Kutunun kapağının açılması ile birlikte içinden gül ve pasta çıkınca mutluluklarını gizleyemediler.Polislerden kadın yolculara pastaÖte yandan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü kadın polislerle birlikte pasta keserek, kadınlar gününü kutladı. Yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı kadın yolculara ikram etti. Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmaz" başlıklı bir seminer verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz