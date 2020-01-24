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İstanbul Havalimanı'nda karantina odası hazırlandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip " ölümcül corona virüsü", dünyada korkuya neden oldu.

24.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:24İstanbul Havalimanı'nda karantina odası hazırlandı
Çin'in kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip " ölümcül corona virüsü", dünyada korkuya neden oldu. Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu.

Çin'den gelen yolcular İstanbul Havalimanı'nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak. Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek. İstanbul Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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