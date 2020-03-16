İstanbul Havalimanı'nda "kırmızı bant" uygulaması
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması başladı.
16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması başladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler hız kesmeden devam ediyor.
Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye 'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
"KIRMIZI BANT" UYGULAMASI GÜVENLİK VE PASAPORT NOKTALARINDA"
Çin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
(Tuncer Cengiz/İHA)
Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye 'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
"KIRMIZI BANT" UYGULAMASI GÜVENLİK VE PASAPORT NOKTALARINDA"
Çin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
(Tuncer Cengiz/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Güncel
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