İstanbul Havalimanı'nda "Kırmızı Bant" uygulaması
İstanbul Havalimanı'nda "Kırmızı Bant" uygulaması Korona virüs karşı "Kırmızı Bant" uygulaması İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması başladı.
16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:36
İstanbul Havalimanı'nda "Kırmızı Bant" uygulamasıKorona virüs karşı "Kırmızı Bant" uygulaması
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması başladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye 'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı " Kırmızı Bant" uygulamasın başlattı." Kırmızı Bant" uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarındaÇin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması başladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye 'de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı " Kırmızı Bant" uygulamasın başlattı." Kırmızı Bant" uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarındaÇin'de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında "Kırmızı Bant" uygulamasını başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul Havalimanı'nda "Kırmızı Bant" uygulaması
Etiketler : İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Genel
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