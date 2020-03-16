İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "KIRMIZI BANT" UYGULAMASI
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:40
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
Görüntü dökümü-----------Havalimanı pasaport kontrol noktalarından görüntüler-Kırmızı bantlardan görüntüler-Maskeli yolculardan görüntüler
-Detay görüntüler
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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