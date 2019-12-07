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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KIŞ TATBİKATI

Haber-Kamera: Enver ALAS / DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen kış hazırlık çalışmaları ile taksi yolları ve uçak park yerlerinde 45 araçla gerçekleştirilen kış tatbikatını denetledi.

07.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:17İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KIŞ TATBİKATI

Haber-Kamera: Enver ALAS/ DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Havalimanı'nda yürütülen kış hazırlık çalışmaları ile taksi yolları ve uçak park yerlerinde 45 araçla gerçekleştirilen kış tatbikatını denetledi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in katılımıyla dün akşam İstanbul Havalimanı'nda kış tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nda kışa hazırlık çalışmaları ve karla mücadele ekipmanlarını yakından inceleyen Keskin'in İGA yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Eylül ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Keskin'in tatbikatta da bizzat yer aldığı belirtildi. Tatbikatın İstanbul Havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapıldığı, bir firma tarafından yeni üretilen ve deneme amacıyla havalimanında bulunan iki yeni aracın da test edildiği kaydedildi.

350 PERSONELE KIŞ EĞİTİMİ

Açıklamada kış hazırlıkları kapsamında kötü hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilenmemesi için çalışmaların devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda bu kapsamda 350'nin üzerinde personele de eğitim verildiği vurgulandı. Türkiye'deki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan kış hazırlıkları neticesinde apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirildiği, kışla mücadele için 129'un üzerinde ekipmanın hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanındaki kış hazırlıkları

-Hüseyin Keskin'in denetimde yer alması

-Tatbikattan görüntüler

-Kış için hazır olan araçlar

-Araçların incelenmesi

-Genel ve detaylar



Hüseyin Keskin, İstanbul, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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