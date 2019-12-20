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İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, sahte evraklarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 32'si Türk vatandaşı toplam 34 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.

20.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40 İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı
Havalimanı'nda, sahte evraklarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 32'si Türk vatandaşı toplam 34 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı. Sahte evraklarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişinin aynı uçakta olması ise dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekipleri, dün yabancı bir hava yolu şirketiyle 'nın Nantes kentine gidecek yolcular için kontuarda profil uygulaması yaptı.

Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32 Türk vatandaşı ile 2 yabancı uyruklu toplam 34 kişi incelemeye alındı. İncelemede, yolculara ait 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Irak ve İran uyruklu iki kişi ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Söz konusu kişilerin, sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize eden kişileri tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sahte evraklarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişinin aynı uçakta olması ise dikkat çekti. - İSTANBUL

İstanbul, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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