23.06.2019 15:35
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İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

İstanbul Havalimanı

YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sabah saatlerinde oylarını kullanan seçmenler, daha sonra tatil bölgelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldiler.

YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sabah saatlerinde oylarını kullanan seçmenler, daha sonra tatil bölgelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldiler. Özellikle öğleden sonra iç hatlar gidiş terminalinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Havalimanında dün gelişte yaşanan yoğunluk bugün de özellikle iç hat gidiş terminalinde görüldü Tam kapasiteye geçtiği günden beri en yoğun günlerinden birini dün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bin 298 iniş ve kalkış uçak trafiği gerçekleşti.  Havalimanını ayrıca 210 bin 527 yolcu kullandı. Oyunu kullanıp havalimanına gelen yolcular tatil planlarını seçime göre planladıklarını söylediler.

'SEÇİME GÖRE TATİLİ PLANLADIK'

Memleketleri Tokat 'a giden Samet ve Fatma Kara çifti, İstanbul'da yaşadıklarını tatil için gittikleri Tokat'ta seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi. Yolculardan Cemile Toraman ise, "Oyumu kullandım Antalya 'ya tatile gidiyorum. Tatil planımızı seçime göre planladık. Aslında daha önce gitmeyi planlıyorduk. Seçim olunca bugüne kaldı. Tatili de ertelemek zorunda kaldık" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah , İstanbul , Güncel

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