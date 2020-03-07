İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TELEFON KAÇAKÇILARININ İLGİNÇ YÖNTEMİ KAMERADA

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda, Rusya 'dan getirdikleri 50 bin lira değerinde 253 adet telefonu kaçak yollardan sokmak isteyen 4 kişinin başvurdukları ilginç yöntem güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarla bir şüpheliyi takip eden polis, dış hatlarda çanta içindeki telefonların gümrük kontrolüne takılmaması için iç hat arındırılmış salonda bekleyen diğer arkadaşlarına aradaki camlı bölmenin üzerinden atarken yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Kameralarla izlenen B.T'nin Dış Hatlar Gidiş Terminali Arındırılmış Salonda bir süre bekledikten sonra aynı alanda bulunan sigara içme odasında yanındaki iki sırt çantasını R.A isimli kadına verdiği tespit edildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

R.A'nın teslim aldığı sırt çantalarını dış hatlar gidiş terminali arındırılmış salon ile iç hatlar gidiş arındırılmış salonu ayıran camlı bölme üzerinden, iç hatlar terminalinde bekleyen Y.A ile E.A'ya verdiği belirlendi. R.A'nın çantaları camlı bölmenin üstünden atmak için yanında getirdiği taburenin üstüne çıktığı anlar kameralara yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN LİRA

Çantaları alan iki şüpheli, iç hatlar gidiş katından çıkış yaparken polislerce yakalandı. Çantalarda yapılan kontrollerde 50 bin lira değerinde 253 kaçak telefon ile mekanik parçalar tespit edildi. Yaygın olarak 'Kullan-at' amaçlı kullanılan tuşlu telefonları iki çanta içinde Rusya'dan getiren B.T ile teslim alan R.A'nın da yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaçakçıların telefon dolu çantayı sallaması

-Dış hatta bulunan şüphelinin çantayı iç hattaki arkadaşına vermesi

-Şahısların yakalanması

-Genel ve detaylar