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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM DEVAM EDİYOR

İSTANBUL Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle dün Çin'den gelen yolculara yönelik başlatılan termal kameralı önlem bugün de sürüyor.

25.01.2020 08:21 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:21İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM DEVAM EDİYOR
İSTANBUL Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle dün Çin'den gelen yolculara yönelik başlatılan termal kameralı önlem bugün de sürüyor. Çin'in farklı şehirlerinden sabah saatlerinde gelen  5 uçağın yolcuları termal kameralarla izlenirken, hastalığa ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül koronavirüsüne karşı Sağlık Bakanlığı, bu ülkeden uçakla gelen yolculara yönelik bazı önlemler almıştı. Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcular için dün başlatılan termal kamera ile tarama uygulaması, bugün de devam etti. Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı. Uçaklardan çıkan yolcular, terminal giriş noktasında kurulumu yapılan termal kameranın önünden geçerek vücut sıcaklık değerleri kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çin'den gelen yolcular

- Kamera taraması

-Kamera görüntüsü

-Yolcuların geçişleri

-Maske takan yolcular

-Uçuş bilgi ekranı

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Termal, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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