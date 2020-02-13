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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası uygulaması başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı.

13.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:04İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası uygulaması başlatıldı
Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, hesabından yaptığı açıklamada, yolcu dostu DHMİ'nin, yenilikçi uygulamalara devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nı kullanan bebekli misafirlerimiz 0-6 yaş bebek araçlarını giden yolcu katında pasaport geçişinden boarding kapısına, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirler."
Bu arada, uygulamanın başlamasıyla araçlardan yararlanan yolcular, memnuniyetlerini dile getirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, İstanbul, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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