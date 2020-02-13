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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

İstanbul Havalimanı'nda 0-6 yaş çocuklara yönelik ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı.

13.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:34İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti
Havalimanı'nda 0-6 yaş çocuklara yönelik ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı. Bugün başlayan yeni hizmeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin keskin sosyal medya hesabından duyurdu.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda çocuklu yolcuların rahat edebilmesi için yeni uygulama başladı. Çocuklu yolcuların bagajını verdikten sonra rahat dolaşması ve uçaklarına daha rahat gidebilmesi için pasaport geçiş noktalarında bebek arabası uygulaması başladı. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından hizmeti duyurdu.

Keskin'in, konu ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yolcu dostu DHMİ, yenilikçi uygulamalara devam ediyor. Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nı kullanan bebekli misafirlerimiz 0-6 yaş bebek araçlarını giden yolcu katında pasaport geçişinden boarding kapısına, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirler." - İSTANBUL

Hüseyin Keskin, İstanbul, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

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