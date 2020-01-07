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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

07.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:00 İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.
İGA'nın hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz." denildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.
İstanbul Havalimanı'nın, yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi

İstanbul, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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