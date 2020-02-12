İstanbul Havalimanı'nda Üst Düzey Atama

IST Bilişim A.Ş. Genel Müdürü ve aynı zamanda İGA Havalimanı İşletme Grubunda Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ersin İnankul, "Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna getirildi. İGA Sistem, İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütecek olan İnankul, İstanbul Havalimanı'nda yolculara sunulan eşsiz havalimanı deneyiminin ticari açıdan da farklılaşması için çalışmalarını sürdürecek. Dijital havalimanı konseptinin önemli bir parçasını oluşturan yeni nesil akıllı ticaret platformlarının İstanbul havalimanında konumlandırılmasına liderlik edecek.

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Ersin İnankul, sırası ile Ortadoğu Teknik Üüniversitesi'nde bilişim ve yurt dışında finans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversite'sinde MBA yüksek lisans programını tamamlamıştır. Kariyerine bilgi teknolojileri alanında başlayan İnankul, TAV bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldıktan sonra 2015 Mart ayı itibarı ile İGA bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürme kararı almıştır.

İstanbul Havalimanı'nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli görevler üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnankul, 2018 yılında Dubai'de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiyede yılın CIO'su ödüllerini de almıştır.