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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak

İstanbul Havalimanı'nda "Meeting lounge" dönemi: Pankartla yolcu karşılama ücrete tabi tutulacak

01.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:37 İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak
Havalimanı Mülki İdaresi yolcuların terminal çıkışında acenta temsilcilerini sorunsuz bulabilmeleri için ücretli bir servisi uygulamaya soktuğunu açıkladı. Bundan böyle turistlerin aktarılması ve transferinde "Meeting Lounge" adlı yeni alanlar kullanılacak.

Bu alanlara gelecek acenta temsilcileri misafir edecekleri yolcuların isimlerini görevlilere vererek bekleme salonuna geçecek. İsimleri bilgisayara girilerek yolcunun takip edebileceği ekranlara yansıtılacak. Böylece iki tarafın buluşması sağlanacak.
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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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